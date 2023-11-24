Экономика Соевый бум: Уровень экспорта украинской сои в Европу резко возрос

2023-11-24 14:35

Як зазначили аналітики сільгоспкооперативу «ПУСК», створеного у рамках ВАР, на ринку сої триває ажіотаж. У листопаді експортовано вже 425 тис. тонн сої, на грудень законтрактовано 500 тис. тонн, є також продажі на січень та лютий.

Українську сою, яка дешевша за американську та бразильську на $40-50 за тонну, купує в першу чергу ЄС. Бум на сою підтримує зростання цін в Європі на соєвий шрот, який зріс на $120 за тонну. Попит є також і від Туреччини.

Індикативні ціни в одеських портах становлять $410-415 за тонну, об’єми 200-300 тонн можна продати за ціною $425. Заводи також підіймають закупівельні ціни через високий попит на соєвий шрот з боку європейських покупців.

Ціни на сою вже на рівні 16000-16200 грн/т, у грудні, на думку аналітиків, можуть зрости до 17000 грн/т. Водночас фахівці завважили, що перед святами, в грудні, пропозиція може значно збільшитися та тимчасово пригальмувати зростання цінників.