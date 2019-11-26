Украина В доме замначальника Киевской таможни Тупальского прошел обыск

2019-11-26 14:15 285

Заместитель начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский заявил о проведении обыска у него дома. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, обыски также проходят у других сотрудников Государственной фискальной службы.

Тупальский не сообщил, в связи с чем к нему пришли с обысками правоохранители.

"И в любом случае я уверен, что через короткое время беспочвенность проведения обысков и обвинений, которые сегодня будут звучать в СМИ в мою сторону, будет доказана в очередной раз. Общаться мне придется через моего адвоката", - написал чиновник.

Сергей Тупальский начал исполнять обязанности начальника Киевской городской таможни с сентября 2016 года.

С мая 2018 года он возглавлял отдел администрирования таможенных платежей ДФС Украины в период проведения мероприятий по борьбе с контрабандой. В декабре того же года до марта 2019 года он исполнял обязанности начальника Одесской таможни. 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинская таможня запускает онлайн-систему жалоб - на что не будут отвечать

2019-11-22 14:47 717

"Показуха меня не впечатлила", - премьер-министр сделал резкое заявление о работе таможни

2019-10-28 12:10 783

Паника на таможне, в команде Зеленского приняли жесткое решение: что теперь будет

2019-10-02 20:00 54102

Тупальский в ударе – Одесская таможня в кармане!

2019-06-03 09:45 3270

Еще новости в разделе "Украина"

ПОЛНЫЙ СПИСОК Где в Киеве поставили камеры для автоматической фиксации нарушений ПДД

2019-11-26 15:45 78

фото На трассе Киев - Ковель - Ягодин перевернулась маршрутка, много пострадавших

2019-11-26 14:43 114

В доме замначальника Киевской таможни Тупальского прошел обыск

2019-11-26 14:15 285

Устроившему ДТП Николаю Кулебе грозит до 8 лет тюрьмы, его старший сын еще в коме

2019-11-26 13:14 222
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

ПОЛНЫЙ СПИСОК Где в Киеве поставили камеры для автоматической фиксации нарушений ПДД 2019-11-26 15:45 78
фото На трассе Киев - Ковель - Ягодин перевернулась маршрутка, много пострадавших 2019-11-26 14:43 114
В доме замначальника Киевской таможни Тупальского прошел обыск 2019-11-26 14:15 285
Устроившему ДТП Николаю Кулебе грозит до 8 лет тюрьмы, его старший сын еще в коме 2019-11-26 13:14 222

Лента

ПОЛНЫЙ СПИСОК 15:45 Где в Киеве поставили камеры для автоматической фиксации нарушений ПДД
15:16 Доллар аномально подешевел до отметки 2016-го года - курс валют на сегодня
15:01 Добкин пустил на колбасу зараженную сальмонеллой курятину
фото 14:43 На трассе Киев - Ковель - Ягодин перевернулась маршрутка, много пострадавших
14:15 В доме замначальника Киевской таможни Тупальского прошел обыск
13:42 Знаменитый Печерский суд Киева вынес жесткое решение по делу Порошенко
13:14 Устроившему ДТП Николаю Кулебе грозит до 8 лет тюрьмы, его старший сын еще в коме
12:46 ГБР запросило разрешения на арест обидевших Зеленского Софии Федины и Маруси Зверобой
фото 12:12 Железная пятерка! НБУ в декабре запустит в оборот новую монету номиналом 5 гривен
11:45 В Грузии спецназ водометами разогнал акцию протеста около парламента