Украина В доме замначальника Киевской таможни Тупальского прошел обыск

2019-11-26 14:15 285

Заместитель начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский заявил о проведении обыска у него дома. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, обыски также проходят у других сотрудников Государственной фискальной службы.

Тупальский не сообщил, в связи с чем к нему пришли с обысками правоохранители.

"И в любом случае я уверен, что через короткое время беспочвенность проведения обысков и обвинений, которые сегодня будут звучать в СМИ в мою сторону, будет доказана в очередной раз. Общаться мне придется через моего адвоката", - написал чиновник.

Сергей Тупальский начал исполнять обязанности начальника Киевской городской таможни с сентября 2016 года.

С мая 2018 года он возглавлял отдел администрирования таможенных платежей ДФС Украины в период проведения мероприятий по борьбе с контрабандой. В декабре того же года до марта 2019 года он исполнял обязанности начальника Одесской таможни.