Политика Украина намерена ввести общий таможенный и пограничный контроль со странами ЕС

2025-01-15 10:29

Украина планирует ввести общий таможенный и пограничный контроль со странами ЕС. Первой страной, с которой может быть подписано соглашение уже в этом году, станет Польша. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.



Он отметил, что в настоящее время Еврокомиссия оценивает потенциальное соглашение Украины с Польшей. После согласования технических вопросов можно использовать эту наработанную модель для других соседей-членов ЕС.



Шмыгаль также сообщил о планах расширять систему есть єЧерга.



"За более чем два года есть почти 1,6 млн пересечений границы с помощью этой системы. Ежедневно тысячи грузовиков и автобусов пользуются системой, что уменьшает время их пребывания на границе", - рассказал он.



Вдобавок запланирована дальнейшая модернизация пунктов пропуска.



"В прошлом году была одобрена Стратегия по развитию пограничной инфраструктуры с ЕС и Молдовой до 2030 года. Она предусматривает реконструкцию 28 пунктов пропуска, а также строительство не менее шести новых", - сказал премьер-министр.