Украина Устроившему ДТП Николаю Кулебе грозит до 8 лет тюрьмы, его старший сын еще в коме

2019-11-26 13:14 225

Старший сын детского омбудсмена Николая Кулебы остается в тяжелом состоянии после ДТП. Об этом сегодня сообщил главный врач Феофании Игорь Семенов.

"Только что закончился консилиум с участием двух специалистов ... Состояние (сына) остается тяжелым. Ему проводят определенные медикаментозные меры для того, чтобы уменьшить болевой синдром, предотвратить возникновение определенных осложнений со стороны головного мозга, это самое сложное и самое важное, что есть на сегодня. Также есть травма грудной клетки, брюшной полости, но там все более-менее стабильно", - рассказал Семенов, пишет УНН.

По его словам, сейчас хирургические вмешательства не планируется. "Но мы не можем сказать, что их не будет", - добавил Семенов.

В свою очередь, замглавврача Феофании Андрей Строкань сообщил, что у самого Кулебы закрытая травма грудной клетки и перелом ребер со второго по десятое.

"Такая травма грудной клетки является одной из самых болезненных в раннем периоде травм", - отметил он.

Напомним, автомобиль Toyota, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП вблизи поселка Чабаны. Вместе с чиновником, который на большой скорости пытался проскочить на красный свет светофора, в машине были два его сына.

Также с серьезными травмами был госпитализирован водитель микроавтобуса, перед которым выехал Кулеба. Правда, не в элитную столичную Феофанию. Если вина Кулебы будет доказана в суде, за такое ДТП ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

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Правда, есть вероятноть, что за решетку Кулеба не попадет. Врачи уже сейчас допускают, что его реабилитация может занять больше года. Ну и, как часто бывает в таких случаях с госчиновниками или политиками, лечиться он уедет за границу и болеть будет до того момента, пока шумиха не уляжется. А потом дело по-тихому закроют, к примеру, за отсутствием состава преступления.