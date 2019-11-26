Курьезы Было больно, но честно! Мэр Виталий Кличко устроил бой с полицейскими Киева

2019-11-27 14:45 645

Мэр Киева Виталий Кличко провел тренировку по боксу для сотрудников патрульной полиции Киева.

"Друзья! Сегодня утром провел тренировку для одного из подразделений патрульной полиции столицы. Ребята крепкие и целеустремленные. Даже стоял в парах, спарринговал. Полицейские довольны. Не каждый рискнет выйти в ринг с чемпионом мира", - написал Кличко в своем Facebook.

 Кличко выразил надежду, что это не последняя общая тренировка с полицейскими.

Напомним, Виталий Кличко - боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC. Чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO (1999—2000), по версии журнала The Ring (2004—2005) и WBC (2004—2005, 2008—2013), чемпион Европы по боксу среди профессионалов по версии EBU. Шестикратный обладатель титулов чемпиона мира по кикбоксингу по версиям различных организаций (четырежды среди профессионалов и дважды среди любителей). Трехкратный чемпион Украины по боксу среди любителей. Член Международного зала боксерской славы.

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