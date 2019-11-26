Украина Кабмин экстренно погасит долги медикам и учителям

2019-11-26 19:30 177

 

Премьер пообещал, что Кабмин завтра погасит долги по зарплате медикам и учителям. Для выплат выделят почти 500 млн гривен.

Кабинет министров Украины в среду, 27 ноября, погасит долги по зарплате медикам и учителям. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает правительственный портал.

По его словам, завтра правительство перераспределит 171,1 млн гривен на зарплаты для учителей.

"…и направит еще дополнительно 326 млн гривен на дофинансирование медицинской субвенции, в частности, на зарплаты врачам", - подчеркнул Гончарук.

Также сообщается, что Министерство здравоохранения меняет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирование, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям. Таким образом, предполагается, что с 2020 года не будет задержек с зарплатами для врачей.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский из аэропорта призвал собрать Кабмин. Глава государства перед вылетом в Эстонию призвал провести заседания правительства по вопросу долгов по зарплатам врачам и учителям.

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