Украина Долг за больничные превысил миллиард гривен

2019-11-27 18:00 237

Долг за больничные превысил один миллиард гривен, сообщила Людмила Денисова. При этом Кабмин уже разблокировал выплату.

В Украине задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет более одного млрд грн. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Выплаты не проводятся в связи с тем, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились", - написала она.

Денисова также призвала председателя правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую "немедленно внести изменения в бюджет Фонда".

Омбудсмен также обратилась к главе правительства Алексею Гончаруку с просьбой "безотлагательно принять меры по стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования Украины".

Позже Кабинет министров принял решение для разблокирования выплаты больничных. Об этом в Telegram сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко. По его словам, на заседании правительства принято решение, которое позволит Фонду соцстраха выплачивать деньги по листкам временной нетрудоспособности. Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук пообещал провести служебную проверку и анонсировал смену руководства Фонда.

Как сообщает правительственный портал, Кабмин направил дополнительные 1,4 млрд гривен на выплату больничных, пособий по беременности и родам, а также выплаты на погребение.