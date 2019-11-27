Украина Украинским пенсионерам пересчитают пенсии: кому заплатят больше

2019-11-27 19:00 492

Пенсии в Украине с 1 декабря будут повышены в связи с увеличением прожиточного минимума. Так, размер минимальных выплат по нетрудоспособности увеличится с 1564 до 1638 грн, то есть на 74 гривны.

Так, в декабре прожиточный минимум увеличится с 2007 до 2102 гривен для трудоспособных лиц, для тех же, кто утратил трудоспособность, он вырастет до 1638 грн. Минимум для детей до 6 лет с 1 декабря составит 1779 гривен, а для возрастной категории от 6 до 18 лет - до 2218 гривен.

Для тех же пенсионеров, которые имеют достаточный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), но в силу невысокой зарплаты, получают меньше 2000 грн, будет предоставляться доплата до этой суммы. Такие изменения начали работать с 1 июля 2019 года.

Кроме того, те пенсионеры, которые после выхода на пенсию работали, могут получить право на перерасчет выплат. Он проводится в случае приобретения права на установление надбавки, повышения или пенсии за особые заслуги перед Украиной.