Украина Запасы газа в хранилищах Украины уже уменьшились на миллиард кубов

2019-11-28 11:15 276

Запасы газа в подземных хранилищах Украины уменьшились до 20,985 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза в четверг, 28 ноября.

За прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 77,56 млн кубометров газа.

Также указано, что в Украину за сутки поступило 17,517 млн кубов газа: из Словакии – 14,272 млн куб. м, из Венгрии – 497 тысяч куб. м, а из Польши – 2,837 млн куб. м. При этом собственная добыча газа за сутки составила более 56 млн куб. м газа.

В целом украинские ПХГ заполнены на 67%.

Напомним, в этом году запасы газа Украины увеличились в 2,5 раза и достигли 10-летнего максимума. Крупнейшие в Европе подземные хранилища заполнены более чем на 70%. На пике в ПХГ находилось 21,785 млрд кубов газа.

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