Украина Изменены правила въезда на временно оккупированные территории Донбасса

2019-11-29 14:45 117

Вступили в силу новые правила въезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц и перемещение товаров с этих территорий.

Как сообщает штаб ООС, въезд/выезд лиц и их транспортных средств, а также перемещение товаров на временно оккупированных территориях и с таких территорий осуществляется через определенные контрольные пункты. Их количество и расположение определяет Командующий объединенных сил.

Во время выезда с временно оккупированных территорий граждане Украины должны иметь разрешение физическому лицу и предъявить любой документ, подтверждающий гражданство Украины. Для пересечения линии разграничения иностранцами и лицами без гражданства необходимо предъявить любой документ, определенный статьей 15 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и иметь разрешение физическому лицу.

Граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при предъявлении паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины на основании разрешения физическому лицу. Граждане, которые не достигли 14 лет, направляются на ВОТ и из нее с паспортом гражданина Украины для выезда за границу или свидетельством о рождении, а граждане Украины в возрасте 14-16 лет – с паспортом гражданина Украины или загранпаспортом. Разрешение для них предоставляется сопровождающему лицу.

Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, когда ребенок возвращается на ВОТ в сопровождении того законного представителя, с которым выезжал.

Граждан 14-16 лет, которые учатся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, предоставлена ​​возможность въезда на ВОТ и выезда из нее без сопровождения законных представителей, проживающих на ВОТ, – при наличии документа, подтверждающего обучение на контролируемой территории Украины и разрешения.

Въезд на ВОТ и из нее граждан Украины, которые выехали с оккупированной территории для оформления документов, осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением Государственной миграционной службы.

Граждане Украины, которые родились на ВОТ и не получили свидетельство о рождении украинского образца, выезжают с временно оккупированной территории вместе с сопровождающим лицом и по его паспортному документу и документами, подтверждающими факт их рождения.