Политика Зеркаль ушла в отставку из-за Зеленского: опубликован документ

2019-11-28 17:30 363

 

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль попросила Кабмин уволить ее по собственному желанию.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Также чиновница опубликовала фото своего заявления на имя премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Каждый из нас пишет "книгу своей жизни". Эти книги состоят из глав, разделов и подразделов. Сегодня в моей книге я ставлю многоточие в завершении главы, которую я писала последние пять с половиной лет", – призналась Зеркаль.

По ее словам, она решила уйти с должности заместителя министра МИД, но при этом остается дипломатом и неравнодушным человеком.

 Также Зеркаль поблагодарила всех, с кем ей пришлось работать в течение этих незабываемых лет.
 

"Вы невероятные и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни! Никто не давал нам поручения и не заставлял работать, мы просто делали то, что считали необходимым, нам было небезразлично и мы достигали результата. Уверена, что у нас будет еще много интересных проектов и побед!" – подытожила она.

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