Украина Останутся ни с чем: Кабмин отберет у военных пенсионеров надбавки

2019-11-30 09:30 111

 

В Кабмине Гончарука хотят полностью передать на обеспечение Пенсионного фонда пенсионные выплаты сотрудникам правоохранительных структур Украины. Об этом идет речь в протоколе решения Кабмина, который поручил Минсоцполитики разработать новый законопроект о пенсиях в Украине.

На текущий момент военным - в этой категории все экс-силовики, включая Нацгвардию, СБУ, полицию - из ПФ выплачивается только минимальная пенсия, а остальное "докладывают" из госбюджета. В 2016 году на это потратили 14 млрд гривен, то в 2018 году - уже 21,7 млрд, а за первое полугодие этого года - 13,7 млрд.

Минсоцполитики предлагает это отменить и "передать" военных полностью на обеспечение Пенсионному фонду.

Министерству поручено "усовершенствовать механизм назначения и пересчета пенсий военнослужащим".

Экс-силовиков планируют внести в общий пенсионный реестр, указав информацию о денежном обеспечении и уплату ими страховых взносов. Это позволит фактически насчитывать военным пенсии по общей схеме, тогда как сейчас у них - своя формула (помимо должностного оклада учитывается звание, есть масса повышающих коэффициентов за оперативную работу, премии и др.).

Это, якобы, позволит приблизить пенсии военнослужащих к "финансово обоснованным единым принципам пенсионного обеспечения".

Для государства такой подход решает конкретную проблему - в последние годы сверхактивные военные пенсионеры отсуживают себе большие надбавки к пенсиям, причем, многие дошли до Верховного суда. По словам пенсионера системы МВД Игоря Сухаря из Тернополя, реально отсудить надбавки до 50%, а то и больше, оспорив в судебном порядке занижение некоторых коэффициентов, чем люди активно пользуются.

Но если военных включат в общую пенсионной систему, такой возможности у них может и не быть.

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Украина

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Изменены правила въезда на временно оккупированные территории Донбасса 2019-11-29 14:45 489
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