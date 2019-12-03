Украина На украинцев обрушится мощный удар из космоса: названы "судные дни"

2019-12-03 20:00 42

Озвучен прогноз о магнитных бурях в декабре

Стало известно в какие дни организм может быть особенно подвержен магнитным бурям

Синоптики дают на декабрь благоприятный прогноз. Жителям Киева опасаться сильных метеоударов не стоит, но несколько дней магнитосфера будет возбуждена.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца жители Киева могут ощутить небольшие магнитные колебания 18 и 19 декабря. Магнитосфера будет возбуждена, но показатели не достигнут уровня магнитной бури.

Как можно легче перенести эти неблагоприятные дни:



Воздержитесь от принятия алкоголя;

Магнитные бури сказываются на состоянии кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем. Потому в эти дни метеозависимым людям следует запастись лекарствами первой необходимости быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей;

В такие дни стоить пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы;

Не стоит употреблять в большом количестве жирную, острую и соленую пищу;

Если есть возможность, то проводите больше времени на свежем воздухе;

В этот период лучше всего уменьшить физическую нагрузку, и постарайтесь избежать стрессов;

Не забывайте следить за артериальным давлением.