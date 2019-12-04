Украина Глава МИД Вадим Пристайко раскрыл детали переговоров "нормандской четверки"

2019-12-04 13:12 216

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что проект коммюнике, которое будет обнародовано по итогам саммита лидеров "нормандской четверки", не будет содержать решений об изменении минских договоренностей, равно как и не будет это третьим вариантом соглашений, достигнутых на переговорах ТКГ в Минске.

Об этом стало известно из его заявления журналистам во время конференции NATO Engages в Лондоне, сообщает "Европейская правда".

"Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожный. ...Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею "всех на всех". Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так далее", - отметил глава украинской дипломатии.

По его словам, документ предусматривает фиксацию достижений, речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность или содержание минских договоренностей - это не будет "Минск-3".

Пристайко подчеркнул, что проект коммюнике саммита "нормандской четверки" - документ не новый, он был согласован 2 сентября советниками лидеров 4 стран – Украины, России, Франции, Германии. Но заключительные положения документа будут обнародованы по завершению саммита.