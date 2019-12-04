Украина Пожар в колледже в Одессе: пять человек исчезли

2019-12-04 16:30 132

В Минобразования заявили, что уточняется местоположение пяти человек. Также выяснилось, что погибшей оказалась преподавательница колледжа, а не несовершеннолетняя девушка, как сообщалось в СМИ ранее.

Местоположение двух студентов и трех работников бухгалтерии Одесского колледжа экономики продолжают устанавливать. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования в среду, 4 декабря.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара. В МОН отметили, что в результате пожара пострадало 17 человек, из них 8 учащихся колледжа.

"Министерство образования и науки выражает искренние соболезнования родным и близким Анны Бородюк, преподавательницы колледжа, которая погибла в результате пожара", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в центре Одессы вспыхнул пожар в шестиэтажном здании - памятнике архитектуры, в котором находятся несколько учебных заведений. По словам очевидцев, люди, спасаясь от пожара, выпрыгивали из окон.

Позже была названа возможная причина пожара: его могла спровоцировать старая проводка, которую не меняли с 1966 года