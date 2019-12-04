Украина Кабмин цинично провалил «тарифные обещания» Зеленского

2019-12-04 17:00 123

В Украине только за несколько месяцев новая власть успела отменить максимальный тариф на тепло, повысить цены на газ и урезать размер субсидий. Пока премьер Алексей Гончарук публично рассказывает президенту о моделях снижения цен на коммуналку, Кабмин повышает тарифы.

О том, как правительство за несколько месяцев успело провалить "тарифные обещания" Владимира Зеленского, читайте в материале OBOZREVATEL.

Или же премьер-министр Алексей Гончарук обманывает президента Зеленского, или же они оба пытаются обмануть всех украинцев. С одной стороны, глава Кабмина уже вторую неделю подряд с гордостью сообщает: на всю зиму установили единую цену на газ, и она будет аж на 7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. А с другой – украинцам за голубое топливо придется платить больше.

"Цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Хотя до отопительного сезона газ продавался по 7 грн за куб, то есть почти на 1 грн дешевле. Разумеется, что зимой традиционно растет спрос на голубое топливо, и это приводит к повышению цен. Мол, на 7% дешевле прошлого года – уже победа.

Но дело в том, что сравнивать с отопительным сезоном 2018/2019 более чем некорректно. За этот период газ резко подешевел на европейском рынке. Если в декабре 2018-го средняя цена тысячи кубометров составляла 11,7 тыс. грн (данные Украинской энергобиржи), то в декабре этого года – 5,8 тыс. грн. Это на 49,5% дешевле!

То есть голубое топливо (если сравнивать декабрь 2018-го с декабрем 2019-го) за 12 месяцев на открытом рынке подешевело на 49,5%, а украинцам предлагают тариф, который на 15% выше, чем до отопительного сезона, и всего на 7% ниже, чем в прошлом отопительном сезоне. Фактически можно сделать три коротких вывода:

На днях Гончарук встретился с Зеленским, отрапортовал о победе над газом и теперь предложил закрепить результатах и в тарифах на тепло. Взялись за отопление. "Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину", – заявил глава государства в своем обращении.

Как именно будут реализовать "интересное решение", пока неизвестно. Более того, ни президент, ни Кабмин не имеют права вмешиваться напрямую в формирование тарифов на коммунальные услуги (кроме газа). Для этого есть специальный (и по закону независимый) регулятор – Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг. В некоторых же городах (зависит от количества потребителей) цены утверждает местная власть (в рамках децентрализации).

На словах Гончарук предлагает тарифы снизить, а на деле правительство принимает обратное решение. Как уже писал OBOZREVATEL, граничный тариф на тепло, который остался в наследство от Владимира Гройсмана, отменили. Мол, денег на компенсацию разницы между тем, сколько предприятия тратят на тепло, и тем, какие тарифы им разрешено устанавливать, нет.

То есть с одной стороны Кабмин обещает президенту снизить тарифы на отопление, а с другой,– буквально за несколько недель до этого разрешает повысить тарифы. Так, максимальная цена на Гкал должна была составить 1,4 тыс. грн, а стоимость кубометра горячей воды – 75 грн. К примеру, в Смеле Черкасской области один Гкал стоит 2,3 тыс. грн, в Кировоградской области средняя стоимость составляет 2,1 тыс. грн, в Волынской – 1,8 тыс. грн, в Ривненской – 1,7 тыс. грн.

И всего в пяти областях средняя стоимость тепла ниже 1400 грн. Если потребителям такая идея нравится, то вот в городах решение вызвало беспокойство. "Для абсолютного большинства городов такие расходы являются непосильными, а внедрение таких изменений приведет к полному прекращению предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению", – пугают в Ассоциации городов Украины. Эта организация состоит в основном из действующих и бывших мэров.

Все субсидии урежут, но обещают сделать наоборот

Также только на словах остались обещания о том, что число субсидиантов увеличится на 1 млн человек (озвучивал на тот момент представитель президента в Кабмине Андрей Герус). На самом деле все субсидии урезали. Соответствующее решение уже приняло правительство, но вступит в силу оно только в мае.

Формулу расчета поменяли так, что теперь семья будет платить не 15%, а 20% от своего дохода за коммуналку. К примеру, если семья из трех человек с доходом в 9 тысяч сейчас может платить без субсидии 1044, то по новым правилам – 1386 грн.

С одной стороны Кабмин соглашается выполнять "команды" президента, но за спиной делает по-своему. Декларирует цель снизить расходы на коммуналку, но при этом отменяет граничные тарифы, урезает субсидии и повышает тарифы на газ. Украинцы же "результат" такой работы увидят в своих платежках и уже в ближайшее время.