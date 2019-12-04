Украина Крупный пожар в колледже Одессы. Спасатели сообщили детали

2019-12-04 20:30 144

 

Пострадали 22 человека, но в ГСЧС заявляют, что эта цифра, возможно, еще будет расти

Персонал Одесского колледжа несвоевременно вывел учеников из горящего здания и оповестил пожарных, само тушение затрудняло множество припаркованных возле здания авто. Пожар еще продолжается, установить причину возгорания пока невозможно. Об этом шла речь на брифинге ГСЧС.

В момент возникновения пожара в здании находились около 400 человек, и персонал колледжа несвоевременно вывел учеников. Огонь очень быстро распространялся по деревянным стенам и полу, горящие элементы здания постоянно падали. При этом о пожаре поздно оповестили спасателей - когда они прибыли, пожар охватил уже 700 кв. м. Затрудняло их работу и большое количество припаркованных автомобилей.

Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Пострадали 22 человека. В ГСЧС отмечают, что эта цифра, возможно, будет еще расти, так как пострадавшие люди продолжают самостоятельно обращаться в медучреждения.

Было спасено 40 человек, отрезанных дымом и огнем от выхода. Ликвидация пожара до сих пор продолжается.

Полиция открыла дело по факту пожара. Выдвинуть какие-либо версии пожара пока невозможно, поскольку следователи не могут попасть в помещение - оно еще горит. Пока проводится опрос свидетелей. Кроме того, не установлено местонахождение еще около 15 человек.

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