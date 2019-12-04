Украина Сигареты по 100 гривен: Рада повысит акциз на табак

2019-12-04 22:00 87

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение ставки акцизного налога на табачные изделия (№1210).

Об этом сообщает UBR.

Автор инициативы — глава парламентского комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев. Он внес проект закона в парламент 30 августа, а 4 сентября президент Владимир Зеленский определил его как неотложный. Народные депутаты приняли его в первом чтении 3 декабря.

«Принятие этого законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет за счет повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования и предотвращать использование агрессивных схем налогового планирования, способствовать внедрению международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли, усовершенствовать процедуру администрирования налогов и сборов, а также будет способствовать соблюдению принципа справедливости налогообложения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, законопроект о повышении акциза на сигареты приведет к подорожанию табачной продукции. Законопроект предлагает повысить ставку акцизного налога на сигареты в 2,5 раза. Цены могут взлететь до 80-100 грн за пачку. К тому же, есть риск, что принятие закона спровоцирует существенный рост контрабанды. По словам экспертов, теневой рынок табачной продукции может достичь 50% от легальной.