Украина Наемники сепаратистов Донбасса сдаются украинской полиции

2019-12-05 13:43 87

В Бахмутском районе Донецкой области правоохранителям сдался мужчина, который был патрульным в "ДНР". Сейчас полиция проверяет деятельность бывшего наемника, сообщили в Бахмутском отделе полиции.

Полицейские установили, что в 2014 году этот мужчина поддался на пропаганду и вступил в незаконное вооруженное формирование, где входил в состав патруля в Часов Яре. Но служба оказалась не такая, как рассказывали сепаратисты, поэтому мужчина покинул бандформирование и пять лет жил в страхе перед наказанием, пытаясь скрыть свое прошлое.

Сейчас он решил вернуться к нормальной жизни, узнав, что это возможно сделать, добровольно сдавшись полиции.

После того, как будет установлено, что во время пребывания в НЗФ он не совершал тяжких преступлений против мирного населения, мужчина может быть освобожден от уголовной ответственности.

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