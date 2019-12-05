Украина Пожар в одесском колледже: спасатели зашли внутрь здания

2019-12-05 18:00 99

 

Спасатели зашли внутрь одесского колледжа, в котором произошел смертельный пожар. Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

“Спасатели зашли внутрь здания и начали разбирать завалы. До этого были убраны прогоревшие деревянные балки, которые угрожали работникам ГСЧС ”, - написал Максим Куцый.

Он также добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, спасатели поднялись на крышу колледжа для поисков пострадавших.

Также напомним, из-за пожара в одесском колледже 26 человек до сих пор находится в больнице, еще двух выписали.

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