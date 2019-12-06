Мир ВОЗ озвучил страшную статистику по смертности от кори с начала года

2019-12-06 19:34 132

По данным Всемирной организации здравоохранения  и Центров по контроля и профилактике заболеваний в США (CDC) в прошлом году от кори в мире погибли 142,3 тысяч людей, большинство из которых - дети до пяти лет.

Как сообщает Deutsche Welle,это на 18 тыс. человек больше, чем годом ранее, хотя и значительно меньше, чем в 2000 году, когда от этой болезни в мире умерли 535 тыс. людей.

В сравнении с 2017 годом количество случаев заболевания корью в мире в 2018 году существенно выросло. Тенденция к росту наблюдается и в этом году.

В течение 11,5 месяцев этого года во всем мире было зарегистрировано более 413 тыс. случаев заболевания, тогда как годом ранее за этот период - более 353 тыс. случаев. Однако эти цифры показывают лишь количество официально зафиксированных случаев заболевания - на самом деле число инфицированных значительно выше.

По расчетам организации, в 2018 году количество случаев заболевания в мире могло превысить 9,7 млн, а годом ранее - 7,5 млн.

Только в Демократической Республике Конго в этом году зафиксировано 250 тыс. случаев заболевания. Примерно половина всех новых вспышек кори в 2018 году зарегистрирована в ДРК, Либерии, Мадагаскаре, в Сомали и в Украине.

Напомним, в Украине за первые восемь месяцев этого года корью заболели более 57 тыс. человек. Всего с лета 2017 года на корью в Украине заболели более 115 тыс. человек, 41 человек умер от болезни.

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