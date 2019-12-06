Украина Глава Минфина Маркарова заявила о проблемах с госдолгом

2019-12-06 14:47 192

Глава Минфина Украины Оксана Маркарова назвала проблемные характеристики государственного долга и как ситуацию планируют исправить. 

По ее словам, речь идет о таких характеристиках:

  • величина долга
  • внешний компонент
  • валютная уязвимость долга
  • стоимость обслуживания
  • короткосрочность обязательств

Министр финансов рассказала, какие цели ставит перед собой на 2020 год. По ее словам цели включены в стратегию управления долгом, которая в начале следующего года будет обновлена вместе с подготовкой бюджетной декларации.

"Первое, мы будем работать над снижением стоимости обслуживания долга. Менее 10% расходов в 2024 году должно идти на обслуживание долга. Мы будем удлинять средний срок, мы будем увеличивать гривневую долю нашего долга, и она должна быть больше, чем 50%, для того, чтобы риски от валютных колебаний меньше сказывались на долге", - сказала Маркарова.

Она выразила намерение увеличивать льготное кредитование - "не только в бюджет, но и льготное кредитование инфраструктурных проектов, что очень важно для того, чтобы поддержать экономический рост".

Также она намерена снижать отношение государственного долга к ВВП: менее чем 40% на конец 2024 года.

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