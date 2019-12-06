Украина ЕС: Украина не выполнила обязательства для транша

2019-12-07 10:00 129

Украина не выполнила два условия для получения транша четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза.

Украина должна выполнить еще два условия для получения макрофинансовой помощи ЕС. Об этом заявил вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис на Международной конференции по реформам Украины и европейского пути в Латвии.

"С 2014 года Украина получила в целом 3,3 млрд евро макрофинансовой помощи. Это дает "двойной дивиденд". Кроме предоставления крайне необходимой финансовой поддержки, политические условия, связанные с этими выплатами, служат катализатором многих реформ. Украина уже выполнила почти сто из этих условий", - сказал Домбровскис.

По его словам, кроме программ макрофинансовой помощи, ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали значительные суммы на поддержку Украины - более 14 млрд евро, и до тех пор, пока Украина будет продолжать идти своим нынешним путем реформ, ЕС будет продолжать оказывать такую поддержку.

"Четвертая программа макрофинансовой помощи ЕС для Украины находится на верном пути - ее стоимость составляет 1 млрд евро. Я рад сообщить, что достигнут значительный прогресс в выполнении этих условий. Однако остаются невыполненными два условия. Первое - принятие Радой во втором чтении закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Другой вопрос касается осуществления нерешенных вопросов в системе проверки деклараций об активах", - отметил вице-президент ЕК.

Он добавил, что выделение средств также зависит от прогресса в осуществлении программы МВФ.

"Я надеюсь, что соглашение по этому вопросу будет достигнуто в ближайшее время. В этом контексте: мы поддерживаем мнение МВФ о важности независимости центральных банков, обеспечение финансовой стабильности и необходимости минимизации бюджетных расходов на урегулирование несостоятельности банков", - сказал Домбровскис.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Киев должен выполнить еще одно условие для транша ЕС. Украина выполнила 11 из 12 условий для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС, сообщила министр финансов.