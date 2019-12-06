Украина Количество жертв пожара в Одессе увеличилось до пяти

2019-12-07 13:00 81

 

Во время проведения поисковых работ в сгоревшем здании экономического колледжа в Одессе обнаружили тело пятой жертвы пожара. Об этом сообщает "Думская" в Telegram.

Сообщается, что было обнаружено тело женщины. Таким образом, на данный момент, жертвами пожара стали уже пять человек.

Ранее, 4 декабря в больнице скончалась первая жертва пожара. 5 декабря при проведении поисковых работ было обнаружено еще одно тело. Ранее 6 декабря были обнаружены еще два тела - мужчины и женщины. Личности жертв устанавливаются.

Напомним, РБК-Украина писало, что пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался 4 декабря около 10 утра. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на третий день после пожара в Одессе не осталось надежды на то, что в здании колледжа есть выжившие. Спасатели обследовали все помещения, которые не пострадали от огня.

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