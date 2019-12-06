Украина В Министерстве образования объявили, когда студенты сгоревшего в Одессе колледжа возобновят учебу

2019-12-07 15:00 111

 

Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, здание которого было уничтожено пожаром, уже в понедельник, 9 декабря, возобновят обучение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки в Facebook.

Помещения для занятий предоставлены по инициативе Совета директоров колледжей Одесской области. Студенты будут теперь заниматься в аудиториях Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета, а также в другом корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенном на ул. Героев Крут, 19.

В МОН рассказали, что в сгоревшем здании учебного заведения до сих пор работают спасатели.

Кроме того, сегодня была создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара, в состав которой вошла министр образования и науки Анна Новосад.

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