Мир Финляндия дала Украине 20 млн евро на реформу школьного образования

2024-11-15 16:31

Финляндия выделила 20 миллионов евро в поддержку образовательной реформы в Украине и 500 тысяч евро на реформу школьного питания. Инициатива презентована на Европейском региональном форуме школьного питания в Киеве. Об этом заявил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, сообщает МИД Финляндии.



С 2025 по 2028 год Финляндия намерена поддерживать образовательный сектор Украины, направляя значительные средства на реформирование общего среднего образования. Проект разработан в тесном сотрудничестве с украинским Министерством образования и науки, а также минобразованием и нацагентством по образованию Финляндии.



Основной целью программы станет модернизация школьной системы, адаптация образовательных процессов к современным стандартам и обеспечение всесторонней поддержки учащихся.



Важным аспектом реформы станет усиление социальной защиты школьников и внедрение программ психосоциальной помощи, что особенно актуально в условиях войны и вызовов, с которыми сталкивается молодежь в Украине.



Финляндия также передаст 500 тысяч евро в поддержку программы школьного питания в 2024 году, реализуемой Всемирной продовольственной программой.