Политика Зеленский наградил Притулу орденом "За заслуги" III степени

2019-12-08 10:30 279

Президент Украины Владимир Зеленский наградил ведущего Сергея Притулу, который высказался об антиукраинской позиции своего экс-коллеги, орденом "За заслуги" III степени. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

По случаю Международного дня волонтера награду от главы государства также получил фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Напомним, что День волонтера в Украине отметили 5 декабря. Согласно указу № 889/2019, который был опубликован на официальном сайте президента Украины, Сергея Притулу наградили "за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность".

Ведущий и шоумен Сергей Притула уже много лет занимается благотворительной деятельностью, но публично признался в этом не сразу. С 2014 года он регулярно помогает украинским защитникам.

"Я очень рад, что последние лет 12 занимаюсь в той или иной форме благотворительностью. Когда занимался детским домом, нигде об этом не афишировал. Тогда общество это воспринимало с отторжением. Считали, что какой-то чувак из телевизора просто пиарится на детях. Поэтому я об этом никогда не вспоминал", – говорит Сергей.