Украина Пожар в одесском колледже: в полиции появились первые подозреваемые

2019-12-08 14:30 150

Следователи установили первых подозреваемых по факту возгорания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Полицейские уже допросили около 150 человек и назначили более 20 экспертиз.

"Пока что, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрении двум лицам. В кратчайший срок они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым", - рассказали правоохранители.

В полиции уточнили, что это предварительные результаты, а подозреваемых может стать больше.