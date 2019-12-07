Украина Гончарук сообщил, когда заработает единая служба спасения «112»

2019-12-08 12:30 198

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в следующем году служба помощи «112» начнет работу в большей части областей Украины.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Самый важный и самый яркий проект, который координируется МВД, — это создание службы спасения «112». Это телефон спасения, координация пяти ведомств: скорая помощь, ДСН, пожарные, полиция и служба газа», — прокомментировал Гончарук сотрудничество с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Глава Кабмина отметил, что на данный момент пилот проекта службы «112» функционирует в Белой Церкви, а с начала следующего года его планируют запустить во всей Киевской области.

Премьер-министр сказал, что одной из самых важных задач правительства Украины в 2020 году будет спасение максимального количества людей.

Также он сделал акцент на том, что сейчас многие люди остаются инвалидами после оказания неадекватной помощи и ошибок медиков.

Запуск службы спасения «112» планировался в 2012 году, однако тогда эта идея провалилась.

112 — единый телефонный номер для вызова службы спасения, который действует в большей части государств. После приема звонка оператор связывается с необходимой службой, в зависимости от экстренного случая, и направляет специалистов по нужному адресу.