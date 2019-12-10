Политика Венецианская комиссия рекомендует срочно отменить реформу Зеленского

2019-12-11 08:39 810

"Положение о сокращении количества судей Верховного суда до 100 фактически является повторным отбором и должно быть исключено", - отмечено в обнародованном выводе Венецианской комиссии относительно инициированного президентом Владимиром Зеленским закона по регулированию деятельности Верховного суда и органов судейского управления.

Как напоминает агентство "Украинские новости", судебная реформа Зеленского была начата с принятием скандального законопроекта № 1008 о деятельности органов судейского управления (Закон 193-IX от 16.10.2019). Законом 193-IX, среди прочего, предусмотрено "перезагрузку" нового Верховного суда путем проведения повторного отбора судей и сокращения их числа вдвое (с 200 до 100), ликвидацию Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой, расширение полномочий Высшего совета правосудия.

Венецианская комиссия, проанализировав указанные законодательные изменения, напомнила, что Украина в течение последних лет осуществила глубокую судебную реформу и внедрение некоторых изменений еще не завершено. Реформа процесса отбора судей и новый состав Верховного суда, по мнению комиссии, "заметно улучшились по сравнению с системой, которая существовала раньше".

Что касается предложенных Зеленским изменений, то, по мнению Венецианской комиссии, "они являются преждевременными, поскольку внедряются в важный период оценки всех судей первой и апелляционной инстанций".

Наибольшую критику экспертов Венецианской комиссии вызвали предложения Зеленского по сокращению количества судей Верховного суда.

"Сокращение количества судей приведет к еще большей задержке рассмотрения дел и поставит под угрозу функционирование Верховного суда. Несмотря на большую нагрузку (около 70 000 дел), Верховный суд не сможет принимать должным образом обоснованные судебные решения в течение разумного срока, что противоречит статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в заключении Венецианской комиссии.

В этом контексте комиссия также предостерегает Украину в том, что повторное реформирование после выборов является сигналом как для судей, так и для общественности, что "пребывание судей Суда на должностях зависит от воли большинства в парламенте. Это создает очевидную угрозу независимости судей и роли судебной власти в свете статьи 6 Конвенции ", - убеждены эксперты Комиссии.

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