Украина На флоте рассказали, что будет с возвращенными из РФ моряками

2019-12-10 18:30 105

Командующий ВМС отметил, что все моряки уже прошли курс реабилитации

Украинские моряки, которые были освобождены из российского плена в начале сентября, вернулись к исполнению служебных обязанностей, некоторые из них намерены учиться в военных вузах или перейти на другие классы кораблей. Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, сообщает Укринформ.

По словам Воронченко, они прошли курс реабилитации.

"По здоровью уже все "в норме", приступили к исполнению своих обязанностей. Некоторые из моряков, вернувшихся из плена, намерены продолжать обучение в высших военных учебных заведениях, кто-то захотел повысить свой профессиональный уровень и перейти на другие классы кораблей. Кто-то остался в своих экипажах", - сказал Воронченко.

Справка. 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине. По словам главнокомандующего ВМС Игоря Воронченко, с них "украли даже унитазы". Зеленский вскоре заявил, что Украина будет добиваться от РФ возврата снятого с кораблей оборудования.