Украина В трех областях Украины до сих пор остаются проблемы с отоплением

2019-12-10 22:00 186

 

В Украине по состоянию на вторник, 10 декабря, в трех областях Украины остаются проблемы с отоплением. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

"В Украине к отоплению на 100% подключены 21 регион и Киев. Проблемы с отопительным сезоном зафиксированы в трех областях", - говорится в обнародованном в Facebook сообщении.

Так, без тепла остается учебное заведение в Васильевском районе в Запорожской области - его планируют подать 15 декабря.

В то же время в Кировоградской области не отапливается дом и школа в Светловодске, проблему должны решить 10 декабря. А в Решетиловском районе Полтавской области до 17 декабря должны подать отопление в два образовательных заведения.

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