Украина Кабмин объявил о запуске первого этапа Государства в смартфоне

2019-12-11 16:30 186

 

Первой доступной услугой станут электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто. Объявлен набор желающих протестировать бета-версию.

Кабмин запускает в бета-режиме мобильное приложение Дія, первыми станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто. Об этом на брифинге в среду, 11 декабря, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"16 декабря мы наконец-то запускаем бета-версию мобильного приложения Дія! А сегодня начинается набор тестировщиков, который продлится пять дней – до момента запуска. Первая версия приложения пригодится водителям. Все, кто присоединится к тестированию, первыми смогут загрузить в свой смартфон водительские права и техпаспорт", - говорится в сообщении.

В сообщении указывается адрес, по которому можно узнать детали. При этом отмечается, что в первой волне тестирования смогут принять участие только 20 000 человек.

Михаил Федоров отметил, что приложение Дія по сути является государством в смартфоне. В будущем пользователи будут иметь возможность через мессенджеры общаться с государством, задавать вопросы и получать ответы более современными средствами.

"Это – первый шаг. Мы параллельно работаем над следующими услугами – электронными документами. Использование таких документов позволит получить нам миллионы пользователей среди украинцев – и украинцы почувствуют масштабно первые этапы трансформации", - заявил Федоров.

Он также рассказал, что приложение Дія разработали за несколько месяцев, хотя до этого не могли разработать его лет двадцать. В разработке участвовала компания EPAM. По словам Федорова, впервые украинские компании такого масштаба готовы помогать властям.

"Мы потратили 0 государственного бюджета и скоро получим на баланс за 1 гривну это приложение", – отметил министр.

Он рассказал, как будут работать электронные водительские права и техпаспорт: "на каждом документе будет QR-код – вы нажимаете на документ, он переворачивается, там есть QR-код. Подход "people to people": я смогу проверить, настоящее ли ваше водительское удостоверение, просто наведя камеру телефона на ваш документ – и в своем приложении увижу образ вашего документа. То есть уменьшается количество фрода (мошенничества с помощью цифровых технологий – ред.) или некачественных документов".

По словам Федорова, с каждой новой электронной услугой будут приходить в порядок реестры.

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