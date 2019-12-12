Украина Торговля людьми: с начала года пострадали 116 мужчин, 52 женщины и 13 детей

2019-12-13 20:33 42

В 2019 году статус пострадавших от торговли людьми получил 181 украинец, сообщили в Минсоцполитики в ответ на запрос Укринформа.

В течение сентября-ноября 2019 года в СБУ были направлены уведомления относительно шести случаев о возможных фактах торговли людьми. Всего в 2019 году статус потерпевшего от этого преступления получили 116 мужчин, 52 женщины и 13 детей.

Основными странами для трудовой эксплуатации украинцев есть Россия, Украина, Польша, Германия, Чехия и Турция. В разрезе областей больше всего выявлено пострадавших от торговли людьми с 2012 года в Харьковской области - 72 человека. На втором месте Винницкая область - 65 человек, Одесская область - 56, Днепропетровская область - 53, Черниговская область - 53 и Николаевская область - 51.

Ранее исследование Международной организации по миграции Украины показало, что от торговли людьми за три года пострадали 49 тысяч украинцев. Всего с 1991 года более 260 тыс. граждан Украины пострадали от торговли людьми. При этом чаще всего украинцы страдали от трудовой эксплуатации в РФ.