Украина Торговля людьми: с начала года пострадали 116 мужчин, 52 женщины и 13 детей

2019-12-13 20:33 42

В 2019 году статус пострадавших от торговли людьми  получил 181 украинец, сообщили в Минсоцполитики в ответ на запрос Укринформа.

В течение сентября-ноября 2019 года в СБУ были направлены уведомления относительно шести случаев о возможных фактах торговли людьми. Всего в 2019 году статус потерпевшего от этого преступления получили 116 мужчин, 52 женщины и 13 детей.

Основными странами для трудовой эксплуатации украинцев есть Россия, Украина, Польша, Германия, Чехия и Турция. В разрезе областей больше всего выявлено пострадавших от торговли людьми с 2012 года в Харьковской области - 72 человека. На втором месте Винницкая область - 65 человек, Одесская область - 56, Днепропетровская область - 53, Черниговская область - 53 и Николаевская область - 51.

Ранее исследование Международной организации по миграции Украины показало, что от торговли людьми за три года пострадали 49 тысяч украинцев. Всего с 1991 года более 260 тыс. граждан Украины пострадали от торговли людьми. При этом чаще всего украинцы страдали от трудовой эксплуатации в РФ.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Аргентина разрешила украинцам находиться без визы 180 дней

2019-11-21 18:30 882

В Польше по запросу РФ задержаны 19 граждан Украины, - МИД

2019-11-20 15:14 1470

Стало известно, какие квитанции за коммуналку теперь будут получать украинцы

2019-11-07 17:00 5691

Черта бедности: сколько украинцев не имеют возможности откладывать деньги

2019-11-06 11:42 4059

Еще новости в разделе "Украина"

Торговля людьми: с начала года пострадали 116 мужчин, 52 женщины и 13 детей

2019-12-13 20:33 42

Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до 64%

2019-12-13 19:34 132

ООН отправила гуманитарную помощь на временно оккупированный Донбасс

2019-12-13 15:36 303

документ У Порошенко уже нашли алиби для подозреваемой в убийстве Шеремета

2019-12-13 14:13 1608
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Торговля людьми: с начала года пострадали 116 мужчин, 52 женщины и 13 детей 2019-12-13 20:33 42
Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до 64% 2019-12-13 19:34 132
ООН отправила гуманитарную помощь на временно оккупированный Донбасс 2019-12-13 15:36 303
документ У Порошенко уже нашли алиби для подозреваемой в убийстве Шеремета 2019-12-13 14:13 1608

Лента

20:33 Торговля людьми: с начала года пострадали 116 мужчин, 52 женщины и 13 детей
19:34 Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до 64%
18:29 В Нацбанке назвали реальные причины замедления инфляции в Украине
17:33 Весной 2020 года Военный комитет НАТО проведет первое заседание в Киеве
16:28 Местной власти поручат строить жилье для переселенцев и участников ООС
15:55 Укроборонпром продолжает собирать в руководстве коррупционеров
15:36 ООН отправила гуманитарную помощь на временно оккупированный Донбасс
фото 14:45 США одобрили кандидатуру Владимира Ельченко на должность посла Украины
документ 14:13 У Порошенко уже нашли алиби для подозреваемой в убийстве Шеремета
фото 13:44 Самый позорный российский дымящий крейсер " Кузнецов" сгорел у причала