Украина Убийство Шеремета: задержан лидер известной рок-группы «Riffmaster»

2019-12-12 16:05 162

Арсен Аваков расскрыл детали дела, в то же время, в сети всплыли весьма неожиданные подробности

Полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Facebook, в частности - заявление главы МВД Арсена Авакова.

Нацполиция Украины задержала фигурантов дела об убийстве известного журналиста Павла Шеремета. Глава МВД Арсен Аваков написал в своем посте написал о том, что Нацполиция с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета:

«Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!» - написал министр внутренних дел.

Также стало ,известно имя по крайней мере одного из подозреваемых, им оказался известный музыкант – тот сам написал о подозрении также в сети. Так боец ССО, музыкант и лидер группы «Рифмастер» Андрей Антоненко написал, что его подозревают в убийсве Шеремета.

Известно также, что в 16:30 Арсен Аваков дает брифинг по задержанию подозреваемых в убийстве журналиста.

На фото именно предполагаемый по версии полиции убийца журналиста Павла Шеремета.