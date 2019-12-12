Украина Убийство Шеремета: подробности о задержании

2019-12-12 17:34 45

 

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева.

Глава МВД Арсена Аваков и полиция представили материалы о задержании подозреаемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В ходе брифинга полиция показала видео с уличных камер с подозреваемыми, одна из которых - женщина.

Представитель полиции подтвердил, что задержаны Андрей Атоненко и Юлия Кузьменко, а также гражданин К., которым может быть Петр Киян.

Ранее Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко, фамилия которой также была озвучена на брифинге. Также упоминается Яна Дугарь.

 

Накануне еще один фигурант дела Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве Шеремета.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

 

 

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