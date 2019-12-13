Украина Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до 64%

2019-12-13 19:34 141

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на сегодня уменьшился до 19,971 млрд куб. м.

По оперативным данным Укртрансгаза, за прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 64,75 млн кубометров газа.

Также указано, что в Украину за сутки поступило лишь 3,469 млн кубов газа: из Словакии – 2,927 млн куб. м, из Польши – 542 тыс. куб. м, из Венгрии газ не поступал вообще. При этом собственная добыча газа за сутки составила 56,5 млн куб. м газа.

В целом украинские ПХГ сейчас заполнены на 64%.

Напомним, 2 ноября Украина начала отбор газа из подземных хранилищ. Из-за похолодания потребление газа в стране увеличилось до 110 млн кубометров в сутки.

Также сообщалось, что в этом году Украина подготовилась к зиме, увеличив запасы газа в ПХГ в 2,5 раза – до 10-летнего максимума. Крупнейшие в Европе подземные хранилища были заполнены более чем на 70%. На пике в ПХГ находилось 21,785 млрд кубов газа.