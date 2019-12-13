Украина Суд Великобритании завершил слушания по делу о долге Януковича

2019-12-13 13:15 261

Верховный суд Великобритании завершил слушания окончательной апелляционной жалобы относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощенного производства по судебному делу в отношении еврооблигаций на сумму 3 млрд долларов, которые якобы были выпущены Украиной в декабре 2013 года (так называемый "долг Януковича"). 

"Слушания по окончательной апелляции в Верховном суде длилось 4 дня, что свидетельствует о важности этого дела и его сложности с юридической точки зрения. Команда юридических советников Украины представила сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного суда", - сообщает Минфин Украины.

Судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату. Результаты окончательной апелляции относительно заявления РВ о вынесении решения будут объявлены после провозглашения Верховным судом своего решения, что произойдет предположительно в 2020 году.

Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния (3 млрд долл. - сам выпуск и 75 млн долл. - последний купонный платеж). 

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