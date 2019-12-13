Экономика Минэкономики не исключает ослабления гривны в начале 2020 года

2019-12-14 14:00 126

 

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не исключает временного ослабления курса гривны в начале 2020 года. Соответствующий документ был размещен на сайте Минэкономики.

“В течение I квартала 2020 года формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривни”, — говорится в сообщении.

Напомним, Минэкономики допустило расследование из-за подорожания импорта при укреплении гривны.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В МИД РФ не уверены в нормандском саммите через 4 месяца

2019-12-14 11:00 240

Политический кризис Израиле - назначены третьи досрочные выборы подряд

2019-12-13 08:33 342

Кого и как в Украине будут наказывать за незаконное обогащение

2019-12-11 20:30 666

В Украине не хватает органов для трансплантации – Минздрав

2019-12-11 18:00 531

Еще новости в разделе "Экономика"

Минэкономики не исключает ослабления гривны в начале 2020 года

2019-12-14 14:00 126

В Нацбанке назвали реальные причины замедления инфляции в Украине

2019-12-13 18:29 447

Доллар дешевеет только в продаже - точный курс валют на сегодня

2019-12-13 12:43 999

Банкиры потребовали от НБУ упростить требования по идентификации клиентов

2019-12-13 09:10 483
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Минэкономики не исключает ослабления гривны в начале 2020 года 2019-12-14 14:00 126
В Нацбанке назвали реальные причины замедления инфляции в Украине 2019-12-13 18:29 447
Доллар дешевеет только в продаже - точный курс валют на сегодня 2019-12-13 12:43 999
Банкиры потребовали от НБУ упростить требования по идентификации клиентов 2019-12-13 09:10 483

Лента

15:00 Зеленский рассказал, когда закончится «эпоха бедности»
14:30 Границы Киева могут пересмотреть: что изменится
14:00 Минэкономики не исключает ослабления гривны в начале 2020 года
13:30 В Украину идет потепление до +13°C: какой будет погода
13:00 Украина и Грузия подписали важное соглашение
12:30 Богдан признался, что мешало Зеленскому на переговорах с Путиным
12:00 Лукашенко после неудачной встречи с Путиным ошарашил признанием: "Жить не хочется"
11:30 Зарплаты на Банковой выросли: сколько получил Зеленский и Богдан
11:00 В МИД РФ не уверены в нормандском саммите через 4 месяца
10:30 В «Нафтогазе» сделали громкое заявление о договоренности по транзиту газа