Экономика Минэкономики не исключает ослабления гривны в начале 2020 года

2019-12-14 14:00 126

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не исключает временного ослабления курса гривны в начале 2020 года. Соответствующий документ был размещен на сайте Минэкономики.

“В течение I квартала 2020 года формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривни”, — говорится в сообщении.

Напомним, Минэкономики допустило расследование из-за подорожания импорта при укреплении гривны.