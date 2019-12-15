Украина Еще есть шанс на субсидию: украинцев просят срочно подать документы

2019-12-15 11:00 441

В Министерстве социальной политики призвали украинцев, желающих получить субсидию на весь отопительный сезон, подавать документы немедленно - причем, сделать это можно даже в электронном виде.

Украинцы, в ближайшие дни подавшие необходимый пакет документов на получение субсидии, получат выплаты в полном объеме, за весь отопительный сезон. В том случае, если желающие получить субсидию не обратятся за ней в ближайшее же время, выплаты им будут начисляться только с того момента, как такое обращение будет зарегистрировано. Такое заявление сделал замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Так, по словам Музыченко, с начала отопительного сезона заявления о начислении субсидий в полном объеме принимаются еще в течение двух календарных месяцев. Если обращение за получением субсидии поступило позже этого срока, субсидия будет начисляться уже только за тот месяц, в который поступило обращение.

Субсидию в полном объеме можно оформить на протяжении двух месяцев с начала отопительного сезона. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кроме того, заявил Виталий Музыченко, следует учитывать тот факт, что решение о начале отопительного сезона принимается для каждого населенного пункта отдельно, в зависимости от температурного режима - этот вопрос находится в компетенции местных властей. Поэтому гражданам, желающим получить субсидию за весь отопительный сезон, следует учитывать дату, в которую он начался в их населенном пункте.

Также замминистра социальной политики подчеркнул, что для оформления субсидии подавать документы не обязательно лично - это можно сделать с помощью электронной формы, однако в этом случае документы должны быть заверены цифровой подписью.

В то же время Музыченко отметил, что осенью 2019 года желающих получить субсидию было значительно меньше, чем осенью 2018 - в Министерстве социальной политики это связывают с относительно теплыми погодными условиями, которые позволяют украинцам экономить на отоплении.