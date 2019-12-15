Перенос Рождества на 25 декабря: Епифаний огорошил новым заявлением, к чему готовиться

На сегодняшний день Православная церковь Украины раздумывает о переносе даты Рождества
Об этом заявил Митрополит Епифаний во время Синода в пятницу, 13 декабря.
«Церковь не против переноса даты празднования Рождества, но не все сейчас поддерживают эту идею, особенно это касается Западного региона. Мы будем и далее вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к смене календаря, мы проведем календарную реформу», - отметил он.
В то же время Епифаний уточнил, что церковь пока не может ставить данный вопрос на повестку дня, поскольку до сих пор «становиться на ноги».
Напомним, что ранее мы писали о том, что Митрополит киевский и всей Украины Епифаний признал, что на то, чтобы перейти от привычного празднования Рождества 7 января на новую дату украинцам может понадобиться неопределенное количество времени.
«Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ», - заявил Епифаний.
Он отметил, что об окончательных изменениях в церкви можно будет говорить только если большинство украинских христиан начнет праздновать Рождество 25 декабря.