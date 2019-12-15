Украина Перенос Рождества на 25 декабря: Епифаний огорошил новым заявлением, к чему готовиться

2019-12-15 13:30 195

На сегодняшний день Православная церковь Украины раздумывает о переносе даты Рождества

Об этом заявил Митрополит Епифаний во время Синода в пятницу, 13 декабря.

«Церковь не против переноса даты празднования Рождества, но не все сейчас поддерживают эту идею, особенно это касается Западного региона. Мы будем и далее вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к смене календаря, мы проведем календарную реформу», - отметил он.

В то же время Епифаний уточнил, что церковь пока не может ставить данный вопрос на повестку дня, поскольку до сих пор «становиться на ноги».

Напомним, что ранее мы писали о том, что Митрополит киевский и всей Украины Епифаний признал, что на то, чтобы перейти от привычного празднования Рождества 7 января на новую дату украинцам может понадобиться неопределенное количество времени.

«Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ», - заявил Епифаний.

Он отметил, что об окончательных изменениях в церкви можно будет говорить только если большинство украинских христиан начнет праздновать Рождество 25 декабря.

«Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем», - считает глава ПЦУ.