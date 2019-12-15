Украина Диджитализация: нардепам купили планшеты почти за 14 млн грн

2019-12-16 13:44 207

Управление делами Аппарата ВРУ заказало 528 сенсорных планшетов на общую сумму 13,8 миллионов гривен, победителем торгов стала фирма Валтек, сообщают Наші гроші со ссылкой на систему Prozorro.

Как стало известно, планируется закупка планшетов Lenovo Miix 520-12IKB (81CG027DUL) с клавиатурой, мышкой, USB-адаптером, сетевым адаптером и сумкой по цене в 26 тысяч 130 гривен.

На официальном сайте Леново Украина эта же модель, без дополнительного оборудования, в розницу предлагается на 11% дороже – за 28 тысяч 999 гривен. Эта разница может объясняться скидкой на оптовый заказ.

Гарантийный срок на планшет и дополнительное оборудование составляет один год после поставки. Цена сделки – на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 14,26 млн гривен.

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Конкурентом победителя тендера с такой же моделью было ООО В.М, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Учредителями столичной фирмы Валтек с уставным капиталом 375 гривен, которая победила на тендере, является Исатай Бекешев и Елена Нестерова из Киева и Евгений Нестеренко из Славянска Донецкой области. Руководит фирмой Федор Федорович Макавчук родом из Крыма.

Интересно, что победитель является фигурантом уголовного производства столичного отделения Государственного бюро расследований относительно возможного нанесения ущерба государственному бюджету на общую сумму почти 100 тысяч гривен при закупке программного обеспечения.