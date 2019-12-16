Политика Работа в Канаде: страна привлечет более миллиона трудовых мигрантов

2019-12-17 08:39 126

Канада за 2020-2022 года планирует привлечь в страну более миллиона иммигрантов, акцентируя внимание на высококвалифицированные кадры.

Об этом говорится в мандате, который премьер-министр Канады Джастин Трюдо передал министру иммиграции, беженцев и гражданства Марку Мендичино.

"Я буду ожидать работы от вас, ваших коллег и через установленные законодательные, нормативные и кабинетные процессы, чтобы выполнить ваши главные приоритеты. В частности: Обеспечения эффективной реализации Канадского плана повышения уровня иммиграции на 2020–2022 годы, который за это время рассчитывает привлечь в Канаду более миллиона новых постоянных жителей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что акцент будет делаться на миграцию высококвалифицированных кадров, которые "смогут помочь построить более сильную Канаду".