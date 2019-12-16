фото-видео фото Tesla Cybertruck не может ездить по дорогам США - нет зеркал заднего вида

2019-12-17 14:45 177

У электропикапа Tesla Cybertruck нет наружных зеркал. Вместо них инженеры компании спрятали видеокамеры в расширители колесных арок.

Видео с камер, размещенных на треугольной площадке на стыке плоскостей пикапа, передается на экраны в салон.

В США по закону автомобиль должен быть оборудован наружными зеркалами, поэтому, как предполагают эксперты, Cybertruck, пущенный в серийное производство, инженеры все же снабдят старыми добрыми зеркалами заднего вида.

Между тем, в других странах законодательство более лояльно. Так, например, в Европе можно спокойно сидеть за рулем авто Audi e-tron, у которого вместо боковых зеркал камеры. В Японии зеркала "забрали" у Lexus ES.

Напомним, Tesla планирует заменить дворники лазерным устройством. Лазеры будут включаться самостоятельно с помощью сенсоров, сигнализирующих о грязных стеклах.

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фото-видео

фото Tesla Cybertruck не может ездить по дорогам США - нет зеркал заднего вида 2019-12-17 14:45 177
фото Илона Маска заметили за рулем нового электропикапа Cybertruck 2019-12-09 14:11 1224
видео Названа точная дата выхода сериала BBC Дракула от создателей Шерлока 2019-12-05 15:14 1074
видео Момент ДТП на Одесской трассе с участием Николая Кулебы 2019-11-25 08:12 3132

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