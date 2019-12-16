Украина Стали известны размеры налогов для ФЛП в 2020 году

2019-12-16 16:30 114

С нового года физические лица предприниматели будут платить больше налогов, что связано с ростом прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Государственная налоговая служба в понедельник, 16 декабря, обнародовала размеры налогов и единого социального взноса (ЕСВ), которые начнут действовать с 2020 года для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Отмечается, что изменения в размерах налогов связаны со вступлением в силу бюджета на 2020 год, в котором изменены прожиточный минимум и минимальная зарплата.

ФЛП на первой группе упрощенной системы налогообложения с 1 января 2020 года будут платить 1249,26 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога).

ФЛП на второй группе упрощенной системы - 1983,66 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 944,6 грн единого налога).

Для третьей группы упрощенной системы размер единого налога будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик: 3% от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость (НДС) и 5% от дохода для тех, кто НДС не платит.

Также с 1 января изменится размер туристического сбора для хостелов и гостиниц. Он вырастет до 23,62 грн за ночь за одного внутреннего туриста и до 236,15 грн за ночь - за иностранного.

Напомним, 1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум. В декабре прожиточный минимум составит: общий показатель на одно лицо из расчета на месяц - 2027 грн. Также с того дня в Украине повышена минимальная пенсия на 74 грн до 1638 грн.