Украина В Миграционной службе рассказали о планах реформы «прописки»

2019-12-16 19:00 327

 

Ключевая претензия украинцев к ID-картам – то, что в дополнение к ней требуют «прописку», справку о регистрации – в следующем году может быть урегулирована путем изменения системы регистрации и отмены необходимости таких «бумажек».

Об этом в интервью «Европейской правде» заявил руководитель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк.

«Эта «бумажка» — беда нашего государства… Ее не должно быть, ведь эта информация есть на чипе ID-карты. Она должна исчезнуть! В прошлом году был проект закона 9218, который вообще менял систему регистрации, ликвидировал эти бумажки. Сейчас, благодаря тому, что появилось Министерство цифровой трансформации, процесс ускорился. Мы пойдем дальше и вообще уберем прописку с ID-карты, даже на чипе ее не будет, не будет и информации о детях, о семейном положении», — заявил Соколюк.

По его словам, идея власти в этом вопросе заключается в том, чтобы «бумажек не было ни одной, и чтобы банки не требовали справку о присвоении налогового номера».

«Мы хотим сделать электронный сервис, чтобы и центральные органы исполнительной власти, и правоохранительные органы, и местные власти видели информацию о месте регистрации человека. Есть пример Днепра, Николаева, Ровно, Львова, где местные органы власти построили реестр территориальной общины и видят место регистрации, не требуя справок. В Днепре также не требуют справок о составе семьи, коммунальные службы видят и его», — пояснил чиновник.

Соколюк подчеркивает: сейчас надо принять закон, который запретит эти «бумажки» и изменит систему регистрации.

«Уже в следующем году здесь будут большие изменения. Тут я оптимистичен. Будет не только отмена этих, как вы говорите, «бумажек». Например, мы ждем официальный запуск приложения «Дія» с цифровым водительским удостоверением. Это означает, что водителю не обязательно нужно будет физически иметь с собой водительские права — достаточно виртуальной копии удостоверения и документов на авто в смартфоне», — добавил глава ГМС.

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