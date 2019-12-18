Украина Второй день протестов: к Раде стянуты большие силы полиции и Нацгвардии

2019-12-18 10:12 384

В правительственном квартале Киева сегодня продолжается митинг против продажи земли. В связи с акциями протеста правоохранители усилили меры безопасности, сообщает пресс-служба полиции.

Центр столицы второй день подряд находится под усиленной охраной полицейских, военнослужащих Нацгвардии, спасателей, кинологов и взрывотехников.

Правоохранители несут службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных акций протеста, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, а также обеспечить мирное проведение мероприятий.

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой придерживаться норм действующего законодательства, проводить акции исключительно в мирный способ, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении полиции.