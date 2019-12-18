Украина Как могут взлететь тарифы на газ в 2020 году в случае остановки транзита

2019-12-19 08:11 189

В случае прекращения транзита газа с 1 января 2020 года цены могут достичь 10 751 грн за тысячу кубометров без учета НДС и тарифов на транспортировку и распределение. 

"Если мы не получим договор на транспортировку газа, могут быть значительные колебания цены на рынке", - отметил министр энергетики Алексей Оржель.

В Минэнерго напоминают, что с 1 января потребители могут выбрать вариант фиксированной гарантированной цены газа, которая будет начисляться автоматически и составит 6600 грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки).

При этом уточняют, что в соответствии с действующими на ноябрь тарифами стоимость газа в квартал для конечного потребителя в среднем может составлять около 8000 грн за тысячу кубометров.

"Окончательная стоимость на газ будет корректироваться в зависимости от цены на распределение и транспортировку газа, которая различна в каждом регионе", - отмечают в Минэнерго.

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