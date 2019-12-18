Украина Украинцы по-новому будут выезжать за границу: роковое решение Кабмина

2019-12-18 16:30 48

 

Кабмин ужесточил украинцам правила пересечения границы

Соответствующее решение было утверждено правительством во время сегодняшнего заседания.

В частности, Кабинет министров обязал граждан Украины пересекать государственную границу с Российской Федерацией только по загранпаспортам.

«С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ», — заявил после заседания глава правительства Алексей Гончарук.

По мнению премьер-министра, подобная инициатива облегчит прохождение российско-украинской границы и уменьшит время на оформление в пограничной службе.

«При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — подытожил Гончарук, выступая после заседания Кабинета министров.

Ранее мы сообщали о том, что украинцев будут фотографировать на документы по-новому. В частности, вступили в силу новые правила оформления официальных документов.

 Как сообщили в миграционной службе, требования к фотографиям для биометрических паспортов теперь будут менее строгим, однако изменения коснутся только некоторых категорий граждан

Согласно новым правилам, теперь граждане Украины смогут фотографироваться на паспорт в головных уборах, при условии, что они носят их в быту по религиозным убеждениям.

Кроме того, на фотографии для биометрического паспорта могут присутствовать головные уборы или другие предметы на голове и лице, если человеку они нужны по показаниям медиков. При этом у гражданина должно быть соответствующее заключение, получено в медицинском учреждении.

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