Украина Затишье на Донбассе: в зоне ООС за сутки зафиксирован один обстрел

2019-12-20 10:42 186

За минувшие сутки сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Еще два обстрела зафиксированы с начала нынешних суток. Потерь и раненых нет.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрел позиций ВСУ был зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, в зоне ответственности группировки Север.

С начала нынешних суток сепаратисты открывали огонь по защитникам Невельского и Славного.