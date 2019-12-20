Украина Затишье на Донбассе: в зоне ООС за сутки зафиксирован один обстрел

2019-12-20 10:42 186

За минувшие сутки сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Еще два обстрела зафиксированы с начала нынешних суток. Потерь и раненых нет.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрел позиций ВСУ был зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, в зоне ответственности группировки Север.

С начала нынешних суток сепаратисты открывали огонь по защитникам Невельского и Славного.

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Затишье на Донбассе: в зоне ООС за сутки зафиксирован один обстрел 2019-12-20 10:42 186
Рада отложила штрафы за "евробляхи" до 2020 года 2019-12-19 21:00 396
Ближе к Новому году снова начнет теплеть: какой будет погода в ближайшие дни 2019-12-19 20:30 558

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